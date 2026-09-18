Vehbi DEMİR - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da cep telefonunu şarj etme bahanesiyle girdiği güzellik salonunda 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen U.K. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'nde bulunan bir güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre cep telefonunu şarj etmek amacıyla salona giren U.K., iş yerinde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Şüphelinin daha sonra çocuğa telefon numarasını vermeye çalıştığı öne sürüldü.

YAKINLARI MÜDAHALE ETTİ, KAVGA ÇIKTI

Durumun fark edilmesinin ardından çocuğun yakınları iş yerine gelerek şüpheliye müdahale etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri U.K.'yi gözaltına aldı. Çocuk ve ailesinin şikayetçi olduğu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü öğrenildi.