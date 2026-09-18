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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, saat 19.40 sıralarında Osmaniye-Toprakkale kara yolu Sebze Hali Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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