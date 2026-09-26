ANKARA,(DHA)- SANAL medya platformu X'te 'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek' şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakcı, gözaltına alındı.

Adli Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, X platformunda 'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek' şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı, gözaltına alında. Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi. (DHA)