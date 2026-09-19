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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Engin Ediyaman Caddesi'nde meydana geldi. 16 S 9335 plakalı servis minibüsünün sürücüsü M.O., iddiaya göre kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs karşı yönden gelen 16 ALN 278 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı M.O., ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılı. Tedaviye alınan M.O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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