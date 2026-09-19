Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edeceği maçta galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlenecek.

FENERBAHÇE, 3 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılmadı. Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Roma'yla 1-1, Gaziantep FK'yla ise 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında galip gelerek 3 maçlık seriyi sona erdirmek istiyor.

FENERBAHÇE, EYÜPSPOR'A HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor'a karşı Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da mağlup olmadı. Bu karşılaşmaların 2 tanesini sarı-lacivertliler kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

ASENSIO MAÇ KADROSUNDA OLACAK

Sakatlığını atlatan Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u konuk edeceği maçın kadrosunda yer alacak. İspanyol futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde formasına kavuşacak. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 'Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır' ifadelerine yer verilmişti.

SARI-LACİVERTLİLERDE TEK EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Eyüpspor karşısına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Antrenmanda sakatlanan ve menisküsünde yırtık tespit edilen Mert Müldür, Eyüpspor maçının kadrosuna yer almayacak.