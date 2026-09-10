Mikail KARAMAN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Sanayi Odası (ASO) tarafından iş dünyası ile yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 15'inci Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu, Ankara Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlediği Büyükelçilikler Resepsiyonu'na; Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile çok sayıda büyükelçi ve yabancı misyon temsilcisi katıldı. (DHA)

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