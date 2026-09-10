VAN, (DHA)- VAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan'ın mali hareketlerine ilişkin hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda, çiftin kayıtlı gelirleri ile yaşam standartları arasında dikkat çekici uyumsuzluk bulunduğu belirtildi.

Geçen günlerde yapılan ve gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın mali hareketlerini inceleyen MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını mercek altına aldı. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den itibaren kayıtlı ticari kar beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında 'izah edilemeyen servet artışı' ve 'yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu' bulunduğu değerlendirildi.

HESAPLARDA 115 MİLYON TL'LİK TRAFİK

Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu kaydedildi.

Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış saptandı. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirtildi.

LÜKS ARAÇLAR DA İNCELEMEDE

MASAK raporunda çiftin lüks araç hareketlerine de yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobilin kaydı bulundu. Raporda, araç edinimlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

'DUBAİ'DEN KAZANIYORUM' İFADESİNE MASAK İNCELEMESİ

Tançalan'ın Dubai üzerinden 'mail order' yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de raporda incelendi. Ancak MASAK, Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye'ye finansal kanallar aracılığıyla yapılmış herhangi bir fon transferine rastlanmadığını bildirdi.

Raporda, gelirin Dubai faaliyetlerinden kaynaklandığının savunulması halinde, bu paraların üçüncü kişiler adına hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye'ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği değerlendirmesine yer verildi.

'ALTINLAR EMANETTİ' SAVUNMASINDA ÇELİŞKİ

Tançalan, ifadesinde düğünde sergilenen ziynet eşyalarının kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini söyledi. Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.'nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve faturasının bulunduğunu ifade ettiği yer aldı. İki anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirildi.

Raporda ayrıca, Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu belirtildi. MASAK, bazı dosyaların aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu, ancak mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen malvarlığı arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığını kaydetti.

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın nisan ayında evlenmiş, haziran ayında ise kamuoyuna 'nişan' olarak yansıyan bir organizasyon düzenlemişti. Son olarak yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği düğün görüntülerinin ardından mali incelemenin derinleştirilmiş ve ardından Mehmet Fatih Tançalan, yürütülen soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı. (DHA)