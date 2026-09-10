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Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde 3 katlı inşaatın çatısına çıkan 2 keçi, eski muhtarı Süleyman Çalışkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Keçiler bir süre oval formdaki çatının üzerinde dolaştı. Keçilerin çatıya nasıl çıktığı merak konusu olurken, bulundukları yerden indirilmeleri için yardım istendiği öğrenildi. (DHA)

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