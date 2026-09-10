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Bozüyük Mahallesi'ndeki İncekum Sahili'nde kıyıya vuran ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Su ve balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. (DHA)

Hasan TUZLA/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde kıyıya binlerce ölü balık vurdu. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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