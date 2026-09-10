Umut IŞIK - Batuhan SEVER / KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncısı düzenlenen Pavli Panayırı, renkli görüntülerle başladı. Panayır için bölgenin dört bir yanından gelenler, traktör ve kamyonet kasalarında kurdukları ev ortamını aratmayan alanlarda konaklıyor.

Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı, bilinen adıyla 'Pavli Panayırı' 116'ncı kez kapılarını açtı. İlçede 10-13 Eylül tarihleri arasında sürecek panayırın açılış töreni Zübeyde Hanım Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene; Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, diğer ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panayırın açılış töreninde mehter takımı, halk oyunları ve bando ekipleri gösteri sundu.

'İLGİNİN HER GEÇEN YIL ARTMASI BİZLERİ ONURLANDIRIYOR'

Açılış programındaki konuşmasında panayırın bölge halkının günlük yaşamında önemli bir yer aldığını söyleyen Pehlivanköy Belediye Başkanı Hoşgör, 'Her geçen yıl hem esnaf sayısı, hem katılımcı sayısının artması bizleri ve Pehlivanköy'ü onurlandırmaktadır. Bölgemizde birçok panayır, kimliğini kaybetmiş, festival formuna dönmüş. Bizler, bu panayırı kültürümüzün dokusunu ve yapısını bozmadan bir sonraki nesle taşımış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz' dedi.

Pavali Panayırı'nın sürekliliğini hiçbir zaman kaybetmediğine dikkat çeken AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam ise, 'Kültürü yaşatmak, sonraki nesillere aktarmak, şu anda yaşayanların birinci görevidir. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek, günün şartlarına göre uyarlamak, günün imkanlarıyla daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek de, oradaki yöneticilerin görevidir. Bundan sonraki süreçte her zaman Pehlivanköy'ümüzün ve tüm ilçelerimizin, beldelerimizin Atatürk'e, milletine, devletine bağlı birer fert olan Trakya insanına layık ortamlar olması için ve onların en modern, en medeni şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz ve bunu kendimiz için her zaman birinci öncelik ve görev olarak ediniyoruz' diye konuştu.

'KÜLTÜREL MİRASI VE GELENEKLERİ YAŞATAN BİR ETKİNLİK'

Pavli Panayırı'nın Türkiye'nin en eski, Trakya'nın ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıdığını belirten Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Bugün Pavli Panayırı kültürel mirasımızı yaşatan, geleneklerimizi gelecek nesillere aktaran, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlayan bir etkinlik olarak önemini koruyor. Panayırımızda yöresel lezzetler, el sanatları, halk oyunları ve konserler gibi etkinliklerle, kültürel zenginliğimizi sergilenirken modern eğlence alanları ve lunaparklar ziyaretçilerimize keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Pavli Panayırı ayrıca esnafımıza ve üreticilerimize ekonomik canlılık kazandırarak Pehlivanköy ve çevre ilçelerimizin tanıtımına da önemli katkı sağlamaktadır. Pavli Panayırı, birlik ve beraberliğimizin, kültürel değerlerimizi yaşatma azmimizin ve toplumsal dayanışmamızın simgesidir. Hep birlikte geçmişten bugüne taşıdığımız bu geleneği, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'HEM TİCARET HEM EĞLENCE VAR'

Uzun süredir panayıra katıldığını anlatan Gülşen Gürses, yöre halkı olarak bütün yıl özlemle etkinliği beklediklerini söyledi. Gürses, 'Bütün halk olarak çok büyük özlemle yıl boyu panayırı bekleriz, panayırı konuşuruz. Nihayet ulaştık tabii ki. Halkın çok büyük ilgisi var ve bu hiçbir zaman azalmadan, büyük bir bağlılıkla sürmektedir 116 yıldır. Çok eski bir panayır. Bir asrı aşkın süredir. Çiftçinin aslında elinin bol olduğu bir zaman ve artık yazın bittiği, sonbahara girildiği, insanların tarhanasını, turşusunu, kışlıklarını yaptığı bir dönem. Burada dört gün, dört gece boyunca süren bir hem ticaret, hem eğlence var. Zamanında tabii ki at arabalarıyla, öküz arabalarıyla buraya gelen insanlar bunu aynı zamanda bir barınak, yatacak yer gibi kullanmışlar. Bu günümüzde modernize oldu. Römorklar artık karavanlara dönüştürülüyor. Arkamda gördüğünüz römorkları da ben insanlarımız görsün, incelesin ve fotoğraflar çekilsin diye yaptım' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PANAYIRI'

Esnaf Burhan Dişlioğlu ise 11 senedir panayıra geldiklerini belirterek, 'Biz 11 senedir bu panayıra geliyoruz. Burası Türkiye'nin en büyük panayırlarından birisi. Ne ararsanız var. Bizim bölgeye özgü tatlımız, peynir helvamız, acıbadem kurabiyemiz, Kavala kurabiyemiz şeklinde ürünlerimiz var. Abdülhamit Han döneminden kalma bir gelenek. 116'ncı senesindeyiz. Ciddi anlamda talep var. İnşallah bu şekilde devam edecek' dedi.

'KÜÇÜKLÜĞÜMDEM BERİ GELİYORUM'

Küçüklüğünden beri panayıra geldiğini söyleyen Fatma Bayrak (72), 'Küçüklüğümden beri geliyorum buraya. Annem 5-6 yaşlarımdan itibaren getirmeye başladı. Eskiden bu kadar eğlence yoktu, salıncaklar yoktu. Son dönemde daha güzel olmaya başladı. Bir ay önceden römorkları buraya getiriyoruz yer tutmak için. Şimdi de eğlenceye ayak uyduruyoruz' diye konuştu.

'BİZİM İÇİN BAYRAM'

Panayıra gelip, sürekli römorkta kaldıklarını belirten Hüseyin Bora, 'Pavli Panayırı bizim için bir bayramdır. Gördüğünüz gibi eğlencemizi yapıyoruz, kışlıklarımızı yapıyoruz. Doğduğumdan beri buradayım. Çocukluğumuzda böyle değildi. Otobüslerle geliyorduk, günübirlik hemen dönüyorduk. Son 15 yıldır bu şekilde römorkta kalmaya başladık' dedi.

Panayırı ziyarete eden Rahime Ülkem, 'Pavli Panayırı'na gelince çok heyecanlanıyoruz. Arabalarımız bizden 30 gün önce geliyor. Biz de yavaş yavaş kurmaya başlıyoruz. Heyecan o zaman başlamış oluyor ve bir an önce başlamasını bekliyoruz. Çocuklar için eğlence yeri, gezilecek pazar yerleri var. Daha çok oturup arabada etrafı izlemeyi seviyoruz. Burada kalıyoruz. Kendimi bildim bileli buraya geliyorum' ifadelerini kullandı.

116 YILLIK GELENEK

Osmanlı padişahlarından 2'nci Abdülhamid döneminde Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yapılmasına karar verilen ve bu yıl 116'ncısı düzenlenen panayır, Osmanlı döneminde hayvan satışı için başlatıldı. Bu gelenek, sonraki yıllarda eğlencelerin düzenlendiği, bölge halkının kumaş ve diğer ihtiyaçlarının karşıladığı pazar ve eğlence havasına bürünen panayıra dönüştü. Osmanlı döneminden kalma geleneklerin hala yaşatıldığı panayıra gelenler, alışverişlerini yapmaların ardından kurulan lunaparkta gönüllerince eğleniyor. Bölge halkı, sabahlara kadar gezip eğlendikleri panayırda traktör römorklarını, karavana çevirip konaklama imkanı buluyor. Bugün start alan panayırın 13 Eylül'de sona ereceği belirtildi.(DHA)