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Olay, kırsal Sultantepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 01 FJ 992 plakalı kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanan köpek sürüklenerek götürüldü. Kamyonetin kasasında bulunan çocuk sürüklenen köpeği izlerken, yoldan geçen diğer sürücüler tepki gösterince sürücü ara yollara girerek gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir kamyonetin arkasına bağlanan köpek, sürüklenerek götürüldü. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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