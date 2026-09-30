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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldüğü duyuruldu.

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