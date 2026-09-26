ALİAĞA, (DHA)-

SALON: Aliağa Belediyesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 21, Cook 4, Horton 10, Abmas 9, Tibet Görener, Yiğit Onan 11, Uthof, Thomas Akyazılı 8, Pasecniks 6, Hanlan 16

YUKATEL DENİZLİ BASKET: Ivey 10, Pecarski 13, Bailey 17, Meeks 15, Mahir Ağva 4, Dunn 6, Erten Gazi 7, Egemen Güven 9, Amzil

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1'İNCİ PERİYOT: 25-24

DEVRE: 47-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor evinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 mağlup etmeyi başardı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 25-24, ilk yarısı 47-45, üçüncü periyodu da 70-66 sonuçlandı. Ege derbisini kazanarak sezona galibiyetle başlayan Aliağa ekibinde Thomas 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Kaynak: DHA