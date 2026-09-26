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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor evinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 mağlup etmeyi başardı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 25-24, ilk yarısı 47-45, üçüncü periyodu da 70-66 sonuçlandı. Ege derbisini kazanarak sezona galibiyetle başlayan Aliağa ekibinde Thomas 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

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