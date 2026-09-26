MANİSA'YA GEÇTİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki programının ardından Manisa'ya geçti. Özel burada partisinin Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'ndaki Manisa Yunusemre İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Özel, 'Gelecek ay il seçimlerinde cumartesi günü il merkezinde adayların konuşacağı ama pazar günü her ilçede bütün üyelerin oy kullanacağı bir sistem getiriyoruz. İl seçimi için Kulalı üyemiz Manisa'ya gelip oy kullanmak zorunda değil. Katılım artsın diye büyükşehirlerde, mahallelerde dahi sandık kuracağız. Genel başkan seçiminde de bütün üyelerimiz kendi ilçelerinde oy kullanabilecekler. Bu, çok uzun süredir Türkiye'de konuşulan, Siyasi Partiler Yasası'nın engel olduğu, bizim de bir büyük mutabakatla hep birlikte yola çıktığımız bir süreç. İlçe seçimi olduktan sonra il başkanlığı ile ilgili süreç başlayacak' ifadelerini kullandı.

'BAZI ADIMLAR VARDI, RAKİPLERİNİZE ÖRNEK OLUR'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Buradan maalesef çok uzun süredir haksız bir şekilde küçücük evladından, canından ve partimizden ayrı tutulan İl Başkanımız İlksen Özalper'i özlemle selamlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekrar il seçiminde de İlksen Özalper'le birlikte yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Bu konuda Manisa'da geniş bir mutabakat var. Ama yine de son sözü, her konuda olduğu gibi üyelerimiz söyleyecek. Bu yeni adımla kendi memleketimde ilk oyumu kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ümit ediyorum ki bu önemli adım, Yeni Parti'nin ilk attığı adım, Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşür. Bazı adımlar vardır, rakiplerinize örnek olur.'

Özel, kayıtlı olduğu Yunusemre'de oyunu kullandı.(DHA)

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-