Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)- YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Ağbaba, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)
Kaynak: DHA