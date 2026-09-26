Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveleri, diğer sürücüler araçlarından inerek topladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin kasasındaki sebze ve meyveler, Cihanpol Kavşağı'nda kapağın açılmasının ardından yola döküldü. Mardin-Kızıltepe kara yolundaki trafik, yola saçılan sebze ve meyveler nedeniyle durdu. Araçlarından inen trafikteki diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, yola dökülen sebze ve meyveleri topladı ve yeniden kamyonetin kasasına taşıdı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)