Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'dan çevre illere sevk edilmek üzere 2 araçla yola çıkarılan 107 bin 200 sentetik hap Kalecik ilçesinde ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Semih Baki K., Sedat Osman D., Sefa Ş., Güler Ö., Berkay C. ve Sezgin B.'nin 22 Eylül'de iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ederek Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlendi. Ekiplerin takibe aldığı Kırıkkale sınırlarından araçlarla Ankara yönüne kaçan şüpheliler, Kalecik'te yakalandı. İki araçta yapılan aramalarda toplam 107 bin 200 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmaları talebiyle Kırıkkale 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddeler ile şüphelilere ait cep telefonları ve diğer dijital materyallerin incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)