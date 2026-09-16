Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ-2 ve jet eğitim uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ-2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirerek, uçağın kabiliyetlerini yerinde inceledi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-2 uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile de test uçuşu gerçekleştirdi. (DHA)