Aybala MELEK-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, 'Bir an önce provokasyonlara izin vermeden, fırsat vermeden ve onların yolumuzu değiştirmesine de müsaade etmeden hassasiyetle ve itinayla yürüterek sonuçlandıracağız' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Ala, AK Parti'nin politikalarını oluşturduktan sonra teşkilatları aracılığıyla bu politikaları vatandaşla buluşturduğunu kaydederek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' politikasını da teşkilat aracılığıyla milletle buluşturduklarını söyledi. Ala, 'Biz, yola çıkarken kamuoyu araştırmaları yaparak yola çıktık. Zaten kamuoyu araştırmalarında milletimizin yüzde 75,9'u Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecine destekti. Biz de milletimizle bunları pozitif bir dille paylaşıp onların da yine bu konudaki değerlendirmelerini alarak yola devam etmeyi, politikalarımızın esası olarak kabul ediyoruz. Hep pozitif bir dil, yapıcı bir politika dili kullanmayı çok önemsiyoruz. Onun için de teşkilatımızla beraber bu politikaları milletimizle buluşturuyoruz ki memleketin bütün kılcal damarlarına kadar ulaştırılabilmiş olsun. Bu destek oranı şu anda yüzde 85'inin üstüne çıktı' dedi.

'BU TÜRKİYE'NİN KAZANIMIDIR'

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'te 467 oyla kabul edildiğini anımsatan Ala, 'Bu zaten toplumun yüksek desteğinin bir yansımasıydı parlamentoya. Parlamentoda da çok partili hayata geçtiğimizden beri ilk defa bu kadar yüksek bir milletvekili onayıyla bir yasa teklifi kanunlaştı. Bu aslında Türkiye'nin ve aldığı mesafeyi, bizim ortaya koyduğumuz politikaların da ne kadar karşılık bulduğunu çok somut olarak göstermektedir. Bu Türkiye'nin kazanımıdır. Büyük bir memnuniyet verici başarıdır. Millet iradesinin bu politikanın arkasında duruşunun resmidir. Bu fotoğraf, Türkiye'nin uzun dönemidir, arzu ettiği bir fotoğraftır, siyasal fotoğraftır. Milletin, vekillerin, devletin sorun çözme kapasitesinin ne kadar geliştiğinin de somut göstergesidir. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz demektir bu' diye konuştu.

'IRAK VE SURİYE İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Ala, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal dayanışmayı tahkim edecek şekilde ilerlediğini, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin ardından Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu kapsamında 4 alt komisyon oluşturulduğunu hatırlattı. Ala, bu kapsamda sahadaki çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, 'Sahadaki çalışmalar yürütülüyor. Irak ve Suriye ile 'Terörsüz Bölge' konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Suriye'de 'Terörsüz Bölge' konusunda aldığımız mesafe, çok önemli bir mesafedir. Irak'ın, Suriye'nin istikrarı da Türkiye'nin istikrarıyla beraber ele aldığımız konulardır. Suriye'de istikrarsızlık olursa Türkiye'yi etkiler. Irak'ta istikrarsızlık olursa Türkiye'yi etkiliyor. Nitekim ilk istikrarsızlıklar baş gösterdiğinde oradaki kardeşlerimizin dönüp baktıkları ve geldikleri yer Türkiye oluyor. Bunu daha önce Irak'ta yaşadık. Daha sonra Suriye'de yaşadık. Onun için de biz bu ülkelerin de istikrarını ve terörden arındırılmasını bir politika olarak ele alıyoruz. Ve elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Dış politikamızın temel zemini de bunun üzerinedir. Bir an önce provokasyonlara izin vermeden, fırsat vermeden ve onların yolumuzu değiştirmesine de müsaade etmeden hassasiyetle ve itinayla yürüterek sonuçlandıracağız. Herkesin de burada katkısının önemli olduğunun altını tekrar çiziyorum. Bu memleket meselesidir' ifadelerini kullandı.

'EN HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNDE FAYDA VAR'

Ala, başka ülkelerin bu tür sorunlarını çözerken üçüncü ülkelerin gözetimine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, 'Türkiye buna ihtiyaç duymuyor. Çünkü biz büyük bir geçmişin tarihinin çocuklarıyız. 467 bunun da mesajıdır. Üçüncü göze ihtiyaç duymamamız bunun da mesajıdır. En hızlı şekilde bu süreçlerin yürütülmesinde fayda var. Provokasyonlara imkan tanımadan, ihtimal vermeden, imkan tanımadan olabildiğince en hızlı biçimde sonuçlandırmak doğru olandır. Şartlar dikkate alınarak en iyi şekilde, itinalı bir biçimde, hassas bir biçimde de yürütülmesi gerekir. Şu ana kadar da böyle yürütüldü. Herkesin katkısı önemlidir. Türkiye'de gerçekten yaygın bir destek var' ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA REFERANDUMA GÖTÜRÜLEBİLİR'

AK Parti'nin anayasa çalışmalarına ilişkin Ala, 'Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir komisyonumuz var. Yol haritasını da belirledik. Cumhurbaşkanımıza ekim ayı içerisinde arz edebiliriz. Bu konuda çok kararlıyız. İyi bir anayasa, uzlaşıyla yapılmış bir anayasa metninin aynı şekilde Meclis'te destek bulacağını düşünüyorum. Biz bütün partilerin katkılarını çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Gerek duyulursa da referanduma götürülebilir. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Hak ve özgürlükleri garanti altına alan, gelişmesinin önünü açan şeffaf bir sistem inşa eden, toplumsal dayanışmayı tahkim eden içeriği de yöntemi de sivil yöntemlerle yapılmış bir anayasanın yapılıp milletimizle buluşturulma zamanı gelmiştir' dedi. (DHA)

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