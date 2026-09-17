ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'Ekonomi Masası' toplantısına başkanlık etti.
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Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan fiyat hareketleri ve fon büyümeleriyle ilgili olarak bir araya gelen CHP Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan görüntü paylaşıldı. (DHA)
Kaynak: DHA