ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'Ekonomi Masası' toplantısına başkanlık etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan fiyat hareketleri ve fon büyümeleriyle ilgili olarak bir araya gelen CHP Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan görüntü paylaşıldı. (DHA)