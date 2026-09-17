ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Darbelerin, siyasi idamların ve millet iradesine müdahalenin bir daha bu topraklarda yaşanmaması dileğiyle Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı vefat yıl dönümlerinde rahmetle anıyorum' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk Milleti'nin bağımsızlık iradesi, 1923'de başlayan ve ebediyen sürecek olan bir varoluştur ve bağımsızlığını sandıkta arar. Hiçbir darbe, hiçbir vesayet ve hiçbir güç milletin iradesinin üzerinde değildir. 65 yıl önce Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın darbeci cunta tarafından idamları, demokrasi tarihimizin en acı sayfalarından biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bugün bize düşen, geçmişin acılarını siyasi hesaplaşmaların değil, demokrasiye ve hukuk devletine bağlılığın ortak dersine dönüştürmektir ve demokrasiden asla geri adım atmamaktır. Devletimizin temeli hukuk, güvencesi demokrasi, sahibi ise millettir. Darbelerin, siyasi idamların ve millet iradesine müdahalenin bir daha bu topraklarda yaşanmaması dileğiyle Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı vefat yıl dönümlerinde rahmetle anıyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)