Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlamasıyla 2'nci fazın tamamlanacağını belirterek, 'İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğal gaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu yüzer üretim platformunun' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda bulunan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu ziyaret etti. Bakan Bayraktar'a ziyarette Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Cem Erdem ve TP-OTC Genel Müdürü Uğur Karakaş eşlik etti. Limanda ve yüzer platformda incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, görevlilerden bilgi aldı.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu hakkında açıklama yapan Bakan Alparslan Bayraktar, 'Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzu, ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine, Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya inşallah uğurlayacağız buradan. Çok yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 7 bin kişi şu anda burada çalışıyor. Yani diyebilirim ki şu anda Türkiye'nin en büyük şantiyesi adeta burası. Biz burada bir yüzer üretim platformu diyoruz ama esas itibarıyla bir sanayi tesisi adeta yapıyoruz. Bu sanayi tesisinin 21 tane ayrı fabrikası var kendi içerisinde. Biz hatırlarsanız 29 Mayıs 2025'te, geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla boğazdan bu platformu buraya uğurlamıştık ve burada reaktivasyon sürecini tamamlamaya başlamıştık. İşte onun artık son aşamasına geldik, önümüzde bir aylık bir süre var. İnşallah bunu tamamladıktan sonra, dediğim gibi, Karadeniz'de görev yapacağı noktaya göndereceğiz ve hedefimiz bu yıl sonu itibarıyla şu gördüğünüz yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki ikinci fazı, Sakarya Gaz Sahası'nda tamamlamış olacağız' dedi.

GÜNLÜK 10 MİLYON DOLAR, YILLIK 3,5 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlamasıyla dünya enerji güvenliğinde sorun yaşarken ve fiyatlar artarken günlük 10 milyon dolar civarında doğal gaz üretimi yapacağını söyleyen Bakan Bayraktar, 'Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz bizim Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci fazı. İlk fazda biz yaklaşık 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğal gaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Tabii şu anda dünyada büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem doğal gazda hem petrolde yaşanan bu sancılı, sıkıntılı süreçte, bu kendi üretimimizin artması çok daha farklı bir anlam içeriyor. Bugün arz güvenliği noktasında dünya birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Ülkemizi bu ateş çemberinden korumaya gayret ediyoruz ve bugüne kadar hamdolsun herhangi bir arzla ilgili sıkıntı yaşamadık. Yaza girerken dahi biz aslında doğal gaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız. Ama bir taraftan da dünyada finansal etkileri, yani doğal gaz fiyatları, petrol fiyatları çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Dizel fiyatları artmış durumda. Dolayısıyla bununla alakalı da yani bu tesisin devreye girmesi, şöyle ifade edebilirim, her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık, bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu yüzer üretim platformunun. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemizin ekonomisi için de çok önemli bir tesisi inşallah hayata geçireceğiz. Yoğun bir çalışma var, 7 bin kişi çalışıyor. Günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılıyor. Toplam bu tesiste 642 kilometre elektrik kablosu var. 30 kilometreye yakın borulama işlemi yapılmış olacak bittiği vakit. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışmayı da yürüttüğümüzü burada ifade edeceğim. İnşallah bu faz 2'den sonra da 2028 yılında Osman Gazi'nin bir kardeş platformu gelecek ve üretimimiz 4 katına çıkacak. Onun için de şu anda çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor' diye konuştu.

'MODERN TARİHİN EN BÜYÜK ENERJİ KRİZİNİ YAŞIYORUZ'

Şu anda modern tarihin en büyük enerji krizinin yaşandığını belirten Bakan Bayraktar, 'Dolayısıyla burada hem petrol piyasalarını hem doğal gaz piyasalarını, enerji piyasalarını toptan etkileyen hem arz yönüyle etkileyen hem de finansal anlamda etkileyen çok önemli bir kriz. Dolayısıyla biz bu krizle ilgili, dediğim gibi, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özellikle arz noktasında ülkemizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Türkiye'de yaklaşık 32-33 milyon araca her gün bizim akaryakıt tedarik etmemiz lazım. İşte 22 milyon hanede doğal gaz kullanıyoruz, onların doğal gazını özellikle kış mevsiminde tedarik etmemiz lazım. 42 milyon elektrik abonemiz var, onların ihtiyacı olan elektriğin tedarikiyle alakalı hamdolsun planlamalarımızı birkaç alternatifle yapıyoruz. Yani bir ülkeden herhangi bir arz kesintisine uğrarsak, doğal gazımız kesilirse onun alternatifi ne olabilir, bütün bu çalışmaları yapmış durumdayız' dedi

'MUTABAKATIN SAĞLANMASINI ÖNEMLİ BULUYORUZ'

Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Karadeniz, özellikle enerji rotaları açısından önemli. Bir taraftan da özellikle Karadeniz'de Rusya'dan gelen doğal gaz boru hatlarının güvenliği, bu arada Mavi Akım'ın ve Türk Akım'ın çok önem arz ediyor. Bu anlamda birkaç gün önce yapılan, Rusya'yla Ukrayna arasında, enerji altyapılarının hedef haline gelmemesini telkin eden, tavsiye eden ve inşallah bu noktada da bir mutabakat sağlanmış olur, bunu çok önemli buluyoruz. Bunun yanı sıra bizim Karadeniz'de çalışan gemilerimiz için tehdit olabilecek, birtakım deniz mayınlarının veya insansız deniz araçlarıyla alakalı da biz de tedbirlerimizi hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla hem de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla almaya gayret ediyoruz. Ama çok riskli ve dikkatli çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuzun da farkındayız.' (DHA)