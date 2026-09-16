ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bisiklet eğitiminden sportif faaliyetlere, elektrikli bisiklet buluşmasından kuşaklar arası yürüyüşe kadar birçok etkinlik yer alacak. Bu yıl 'Herkes için Hareketlilik: Nesiller Arası Adalet' temasıyla gerçekleştirilecek haftanın en dikkat çekici etkinliği ise, 20 Eylül Pazar günü Aşkabat Caddesi'nde düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü olacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 16 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek 'Lansman ve Farkındalık Kampanyası' ile başlayacak. 17 Eylül Perşembe günü Şehit Mustafa Aslan Ortaokulu'nda 'Okul Ulaşım Verileri ve Saha Çalışması' gerçekleştirilecek. 18 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda 'Elektrikli Bisikletler Kullanıcılar ile Buluşuyor' etkinliği düzenlenecek. 19 Eylül Cumartesi günü Ümitköy ve Şafaktepe Kadınlar Lokali'nde saat 10.00'da 'Sportif Eğitim', Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda ise saat 16.00'da 'Kuşaklar El Ele Yürüyüş' gerçekleştirilecek. Haftanın en kapsamlı etkinliklerinden 'Otomobilsiz Kent Günü', 20 Eylül Pazar günü saat 10.00-20.00 arasında Aşkabat Caddesi'nde (eski 7. Cadde) gerçekleştirilecek. Program, 21 Eylül Pazartesi günü pilot okul bölgesinde düzenlenecek 'Taktiksel Şehircilik: Okul Bölgesi Uygulaması' ile devam edecek. 22 Eylül Salı günü ise Bisiklet Kampüsü'nde saat 10.00'da 'Yürüyen Otobüs ve Bisiklet Eğitimi' yapılacak. Aynı gün 'Kalıcı Miras: Hareketlilik Çözüm Raporu' ele alınacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, daha güvenli, çevreci ve erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, 'Bu yılın Avrupa Hareketlilik Haftası teması 'Herkes için Hareketlilik: Nesiller Arası Adalet' olarak belirlendi. Belediyemizin amacı da bu doğrultuda; çocuklarımızdan büyüklerimize kadar tüm yaş grupları için daha güvenli, çevreci ve erişilebilir bir ulaşımı hayata geçirerek hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Ankara bırakmaktır' dedi.