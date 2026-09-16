ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 17,2 azalarak, 171 bin 887 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ayrıca, 66 bin 48 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 34,9 MİLYON OLDU

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 artarken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 917 bin 143 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 13,7'sini kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 1,3 MİLYON TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 41 bin 641 oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 300 bin 493 artış gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 40,8'i benzin, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 18,1'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 adet otomobilin ise yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,2'si LPG, yüzde 5'i hibrit ve yüzde 2,6'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 31,5'i 1300 ve altı, yüzde 16,7'si 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1501-1600, yüzde 10,6'sı 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Ayrıca, 600 bin 859 otomobilin yüzde 41,5'i gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 12'si siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli. (DHA)