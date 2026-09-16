ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da yanan evde bulunan cesetlerinde kurşun izleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çiftini öldüren H.Ç.'nin gasbettiği ziynet eşyalarının havalimanı X-Ray görüntülerinden belirlenmesi ile yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde; göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olayın yangın gibi gösterildiği tespit edildi. Ayrıca Nimet Üykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de çalındığı belirlendi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz takibi sonucunda; evi ateşe verip gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Cinayet şüphelisi H.Ç., 'kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.

'JASAT, 2026'DA 12 BİN 280 NİTELİKLİ OLAYIN 11 BİN 808'İNİ AYDINLATTI'

Açıklamada ayrıca, 'Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT'larca; 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının ise tamamı çözüldü. Ayrıca; kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli şahıs hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılması sağlandı. Kahraman jandarmamızı, JASAT'ımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızı, Karakoçan Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: JANDARMAMIZIN DİKKATİ, CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, 'Jandarmamızın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)