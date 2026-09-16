Mikail KARAMAN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Nalan Erdoğan (55), çocukluğundan beri ilgi duyduğu tasarım ve üretme merakını 2010 yılında memuriyetten ayrıldıktan sonra kostüm tasarımına yönelerek mesleğe dönüştürdü. Erdoğan, talebe göre masal ve kitap kahramanlarından tarihi karakterlere, çizgi film kahramanlarına kadar hazırladığı farklı kostümleri kiralıyor.

2010 yılında kamudaki memuriyeti bırakan Nalan Erdoğan, çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu kostüm tasarım işini mesleğe dönüştürdü. Önce kostüm dükkanında çalışan Erdoğan, bir süre sonra kendi iş yerini açarak, tasarımlarını hazırlamaya yöneldi. Erdoğan, müşterilerinin talepleri doğrultusunda kostümler hazırlayıp ağırlıklı olarak kiralıyor. Erdoğan, farklı kostüm partileri için hazırladığı tasarımların yanı sıra okul etkinliklerine katılan öğrenciler için yöresel kıyafetler, masal ve kitap kahramanları, tarihi karakterler ve çeşitli çizgi film karakterlerinin kostümlerini hazırlıyor. İşini sadece bir meslek olarak görmediğini belirten Nalan Erdoğan, çocukların ve gençlerin hazırladığı kostümü giydiklerinde yaşadığı mutluluğun kendisini yeni tasarımlar yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

'DERSTE DEFTERE KADIN KIYAFETİ ÇİZERDİM'

Çocukluğundan itibaren üretmeye ve el becerileriyle bir şeyler ortaya çıkarmaya ilgi duyduğunu belirten Erdoğan, 'İçimde hep üretme duygusu ve günlük yaşamın dışında da sanata merakım vardı. 5 yaşında bile masanın altına gidip iğne-iplikle yıldızlar çizerdim. Okulda ders dinlerken deftere kadın kıyafeti çizerdim. İçimdeki o üretme duygusu gittikçe çoğaldı tabii ki. 40'lı yaşlarımda memuriyetten ayrıldığımda İstanbul'da başladım önce. Birçok el becerisiyle yapılabilecek işlerde çalıştım. Böylelikle kendimi daha çok geliştirdim. 2010 yılında memuriyetten istifa ettikten sonra İstanbul'da tekstil firmalarına fason işi yaptım. Mahalledeki bütün kadınları örgütleyip, onlara öğreterek, büyük firmalardan iş alıp bir takım el işleri (örgü, kolye, bileklik) yaptık. Sonra Ankara'da 3 firmayla çalıştım. Birçok el becerisiyle yapılabilecek işlerde çalıştım. Uğraştım, kendimi geliştirdim ve burada bir kostüm dükkanında çalışmaya başladım. Kermesler, tezgahlar, pazarlar derken en son kostümcü oldum. Kostüm işini de çok sevdim. Memurlukta da bir şeyler üretiyordum ama şimdi sadece iş yapmıyorum aynı zamanda da eğleniyorum' dedi.

'DAHA ÇOK ÇOCUKLARA YAPIYORUM'

Kendi iş yerini açtıktan sonra ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerin okul etkinlikleri, partiler ve çeşitli organizasyonlar için kostüm hazırladığını belirten Erdoğan, 'Artık küçük bir mağazam var. İlk-orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin özel etkinliklerine göre masal ve roman kahramanları, yerli malı kostümleri, halk oyunları kostümleri üretiyorum. Müşterilerimin isteğine uygun olarak kesiyorum, biçiyorum, dikiyorum. Özel günler için maskotlar yapıyorum. Bir maskotçuyla da beraber çalışıyoruz. O, karakterlerin baş kısmını yapıyor, ben de tulumlarını, elbiselerini yapıyorum. Müşteri grubumuz daha çok küçük çocuklar. Onlar da özellikle çizgi film karakterlerinin tasarımlarını istiyorlar. Biz kendi çağımızın masal kahramanları, çizgi filmleri, kitap kahramanları olarak bakıyoruz olaya ama yeni nesil çocuklar, daha değişik şeyler istiyorlar. Gençler, en çok da cadılar bayramında partilerde giymek üzere sipariş veriyor. Tiyatrocu gençler de geliyor. Orta çağ, antik Roma, Helen kıyafetleri, Vikingler ve Karayip korsanları kostümlerini istiyorlar. Gençler bana fotoğraf gösteriyorlar. Bakıyorum yapabileceğim bir şeyse bir gecede yapıyorum. Bu sayede ürünlerim de çoğalıyor. Ufkum da genişliyor' diye konuştu.

'BU İŞİ YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Erdoğan, kostümleri ağırlıklı olarak kiraladığını belirterek, 'İnsanlar geliyorlar, kostümleri giyiyorlar, çıkarıp gidiyorlar. Çok pahalı vermiyorum piyasaya göre; 1000- 1500 lira arasında değişiyor yetişkinler için. Eğer daha uzun tutacaklarsa ona göre de fiyatta anlaşıyoruz. Çocuklar için daha uygun, 600-800 lira civarı kiralama yapıyorum. Bu işi yaptığım için mutluyum. Buraya gelen müşterinin gözünde memnuniyet ifadesini gördüğüm zaman bir doyuma ulaşıyorum kendimce. Çocuklarım da yaptığım işleri takdir ediyorlar. 'Keşke bu ile çok daha erken yönelseydim' diye düşünüyorum' dedi. (DHA)