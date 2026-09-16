Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Afyonkarahisar'a gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığımızı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu' denildi. (DHA)