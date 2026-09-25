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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen toplantıya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katılım sağladı' denildi. (DHA)

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)