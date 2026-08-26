İSTANBUL, (DHA) - ATIŞTIRMALIK markası Züber, Ice Tea serisini iki yeni lezzetle genişlettiğini duyurdu. 2025'te şeftali, limon ve tropik meyve seçenekleriyle tüketicilerle buluşan ve 'Yılın İnovatif Ürünleri' araştırmasında içecek kategorisinde ödüllendirilen seriye şimdi Mango ve Karpuz & Nane çeşitleri eklendi. Rafine şeker, tatlandırıcı, renklendirici ve koruyucu içermeyen yeni ürünler satış noktalarında yerini aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl şeftali, limon ve tropik meyve seçenekleriyle adım attığı Ice Tea kategorisindeki ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. 2026 yazının başında sınırlı sayıda üretilen Mango & Greyfurt'u tüketicilerle buluşturan Züber, şimdi Mango ve Karpuz & Nane olmak üzere iki yeni çeşidi ürün ailesine ekliyor.

Rafine şeker, tatlandırıcı, renklendirici ve koruyucu içermeyen yeni Mango ve Karpuz & Nane Züber Ice Tea çeşitleri, serinletici soğuk çayı yoğun meyve lezzetleriyle bir araya getiriyor. Yeni ürünlerle Züber, tüketicilerin farklı lezzetleri keşfetme beklentisine yanıt verirken 'İçindekilere bak, için rahat olsun' yaklaşımını Ice Tea kategorisinde de sürdürmeyi hedefliyor.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

'McKinsey'nin Nisan 2026'da yayımladığı State of Food & Beverage araştırmasına göre, dünya genelinde 10 farklı pazarda on bini aşkın katılımcıyla yapılan ankette, tüketicilerin yüzde 57'si sağlıklı olmayı satın alma kararındaki en önemli üç kriterden biri olarak değerlendirdi.

Bu eğilim, tüketicilerin ürün içeriklerine yönelik beklentilerine de yansıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 50'si şeker, yapay tatlandırıcı ve aşırı işlenmiş içeriklerden kaçınmaya özen gösteriyor. Tüketicilerin lezzet arayışında daha sade ve anlaşılır içeriklere yönelmesi, yiyecek ve içecek kategorilerinde geliştirilen yeni ürünlerde de içerik odağını ön plana çıkarıyor.

Züber, tüketicilerin değişen beklentilerini odağına alarak lezzet ve temiz içeriği bir araya getiren ürünlerle portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Bu yaklaşımı Ice Tea'nin yanı sıra tüketicilerden yoğun ilgi gören çikolata kategorisindeki lansmanına da taşıyan Züber, farklı tüketim ihtiyaçlarına yönelik yeni alternatifler sunarak ürün portföyünü daha ileri taşımayı hedefliyor.'