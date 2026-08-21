İSTANBUL, (DHA)- BEYMEN, Tersane İstanbul'da hayata geçirdiği Beymen Tersane ile 23'üncü Stevie The International Business Awards'ta 'Perakendede Başarı' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

İş ödülleri arasında yer alan Stevie The International Business Awards, kamu ve özel sektörden, farklı ölçek ve yapılardaki kuruluşların başvurularına açık olarak düzenleniyor. 2026 yılında 82 ülke ve bölgeden başvuru alan ve farklı sektörlerden 3 bin 400'ün üzerinde çalışmanın değerlendirmeye sunulduğu Stevie International Business Awards kapsamında başvurular, dünya genelindeki dokuz jüri grubu ve 200'den fazla iş dünyası profesyoneli tarafından değerlendirildi.

Beymen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Beymen'in lüks perakendede yenilikçi ve deneyim odaklı yaklaşımının en güçlü örneklerinden biri olan Beymen Tersane, 600 yıllık tarihi mirası çağdaş lüks deneyimiyle buluşturan yaklaşımıyla uluslararası jüri tarafından ödüle layık görüldü. Tersane İstanbul'un 600 yıllık tarihi dokusunda hayata geçirilen Beymen Tersane, 12 bin metrekarelik alanı, dokuz galerisi ve 350'yi aşkın marka seçkisiyle Türkiye'nin en büyük lüks moda mağazası olmanın ötesinde; moda, sanat, kültür, mimari ve gastronomiyi bütünsel bir deneyimde buluşturan yeni nesil bir perakende destinasyonu olarak kurgulandı. Dünyanın en önde gelen çağdaş mimari projelerine imza atan OMA iş birliğiyle tarihi tersane yapısının korunarak çağdaş lüks anlayışıyla yeniden yorumlandığı Beymen Tersane, fiziksel mağazayı yalnızca alışveriş yapılan bir alan olmaktan çıkararak keşif, sosyalleşme ve kültürel etkileşim odağına dönüştürüyor. Stevie Awards jüri üyeleri, Beymen Tersane'nin bu yaklaşımını projenin en güçlü yönlerinden biri olarak değerlendirdi.

Jüri yorumlarında; Beymen Tersane'nin fiziksel mağazayı 'yalnızca bir perakende ortamı değil, kültürel ve sosyal bir destinasyon' olarak yeniden tanımladığı vurgulanırken; korunan galeri yapısı, keşfe açık akış ve sürükleyici mekânsal deneyimin tarihi miras ile çağdaş lüksü güçlü biçimde bir araya getirdiğini belirtti. Bir diğer jüri değerlendirmesinde ise 600 yıllık Osmanlı tersanesinin OMA iş birliğiyle 12 bin metrekarelik çağdaş bir kültür ve lüks perakende destinasyonuna dönüştürülmesi 'olağanüstü yaratıcı uygulama' olarak nitelendirildi. Projenin fiziksel perakende alanını başarıyla yeniden tanımladığı ve 49 milyon kişiye ulaşan güçlü uluslararası medya görünürlüğü elde ettiği ifade edilirken mekanın tarihi dokusunun korunarak deneyimin modernleştirilmesi de planlama ve uygulama başarısı açısından takdir edildi.'