İSTANBUL, (DHA)- TRENDYOL, yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilerin ve ailelerin okula dönüş ihtiyaçlarını tek kampanyada buluşturduğunu duyurdu. Kitap ve kırtasiyeden giyim, spor ve çantaya kadar uzanan kampanyaya bu yıl mobilya, tüketici elektroniği, tüketici sağlığı, gıda ve içecek kategorileri de eklendiği aktarıldı. 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanyada kitaplık, oyuncu koltuğu, tablet ve akıllı giyilebilir ürünler de indirimli seçenekler arasında yer alıyor.

Yeni eğitim yılı yaklaşırken öğrenciler ve aileler için okul hazırlıkları başladı. Trendyol, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında temel okul ihtiyaçlarından teknoloji ve ev yaşam ürünlerine kadar birçok ürünü bir araya getirdiğini duyurdu. Kitap, kırtasiye ve oyuncaktan çocuk ve bebek giyime; spor ürünlerinden ayakkabı, çanta ve valize kadar farklı kategorilerdeki ürünler kampanya kapsamında indirimli seçeneklerle sunuluyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre; Bu yıl kampanyanın kapsamı, öğrencilerin okul dönemi boyunca ihtiyaç duyabileceği farklı ürün gruplarını da içerecek şekilde genişliyor. Trendyol'un kampanyasına mobilya, gıda ve içecek ile tüketici elektroniği kategorileri de dahil ediliyor. Kitaplık ve oyuncu koltuğu gibi mobilyaların öne çıktığı kampanyada, tablet ve akıllı giyilebilir ürünler de öğrencilerin yeni eğitim yılı hazırlıklarında indirimli alışveriş seçenekleri arasına girdi.

25 Ağustos'ta başlayan Okula Dönüş Kampanyası 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Kampanya yer alan ürünlere de yüzde 30'a varan indirim uygulanıyor.