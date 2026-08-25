İSTANBUL, (DHA) - TEKNOSA, yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilerin teknoloji ihtiyaçlarına özel fırsatlar sunuyor. Tabletlerden kulaklıklara, bilgisayar çantalarından klavye ve aksesuarlara uzanan farklı ürün seçenekleri, avantajlı fiyatlar ve hediye fırsatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre okula dönüş döneminde öğrencilerin yeni eğitim yılına hazırlanırken ihtiyaç duyduğu teknoloji ürünlerinde avantajlı fırsatlar sunuyor. Eğitimden günlük kullanıma öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan teknoloji ürünlerinde sunduğu kampanyalarla öğrencilerin ve ailelerin okula dönüş alışverişini kolaylaştırıyor.

Teknosa'da 21-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i'nin beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleri 4.999 TL yerine 4.299 TL'ye; JBL Tune 525BT Multi Connect kablosuz kulak üstü kulaklığın farklı renk seçenekleri ise 2.589 TL yerine 1.690 TL'ye satışa sunuluyor. Aynı dönemde Thule Gauntlet 5 MacBook Çantası'nın 14 inç modeli 4.789 TL yerine 3.299 TL, 16 inç modeli ise 4.989 TL yerine 3.499 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

31 Ağustos'a kadar seçili Samsung Galaxy Tab modellerini satın alanlar, modele göre belirlenen Samsung şarj cihazlarına özel fiyatlarla sahip olabiliyor. Seçili Galaxy Tab S10 FE, S10 FE+, S10+, S11 ve S11 Ultra modelleriyle birlikte EP-T6530NBEGWW şarj cihazı 3.999 TL yerine 999 TL'ye; seçili Galaxy Tab S10 Lite, A11 ve A11+ modelleriyle birlikte EP-T2510NBEGWW şarj cihazı ise 999 TL yerine 99 TL'ye alınabiliyor. Samsung Galaxy Tab A11+ modellerine uyumlu seçili Preo Folio Smart tablet kılıfları da 1.299TL yerine 499 TL fiyat avantajıyla sunuluyor.

31 Ağustos'a kadar Huawei MatePad SE 11 8/128 GB Tablet Uzay Grisi alanlara Huawei M Pen Lite Kalem hediye edilirken, seçili Xiaomi 17T ve 17T Pro modellerini satın alanlar Xiaomi Redmi Pad 2 9,7 4/128 GB tablete hediye olarak sahip olabiliyor. Epson 103 serisi cyan, yellow, magenta ve siyah mürekkeplerde ise '4 al 3 öde' fırsatı bulunuyor.

Teknosa'nın markası Preo'da seçili mekanik klavye ve kablosuz klavye-mouse setlerinden birini alanlara bilek destekli mouse pad; seçili MyCase günlük sırt çantalarından birini alanlara ise Preo kablolu kulak içi kulaklık hediye ediliyor. Seçili Preo kablosuz şarj özellikli LED aydınlatmalı Bluetooth hoparlörlerde de 20W USB-C şarj cihazı veya MagSafe cep telefonu kılıfı hediye seçenekleri sunuluyor.