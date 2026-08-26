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Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Adem G.'yi gözaltına aldı. (DHA)

Olay, 24 Ağustos'ta Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Adem G., kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Orhan G. ile sokakta karşılaştı. Adem G. iddiaya göre Orhan G. darbedip, araca bindirdi. Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta araçtan indirilen Orhan G., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

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