Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve golcü oyuncu Vedat Muriqi, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon karşısında tur için mücadele edeceklerini söyledi. İsmail Kartal, OL Stadyumu'ndaki basın toplantısında, zorlu karşılaşmanın 90, gerekirse 120 dakika sürebileceğini belirterek, takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kartal, “18 yıldır camiamızın hasreti var. Ülkemiz ve ülke puanı için de çok önemli. Cesur olup birlikte oynayacağız” dedi. Rakibin genç ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirten Kartal, Fenerbahçe'nin de tecrübeli oyunculardan oluştuğunu vurguladı.

İlk maçta iki takımın birbirini kontrol ettiğini ve Fenerbahçe'nin daha fazla pozisyon ürettiğini belirten Kartal, rövanşta kendi oyunlarını oynayarak turu geçmek istediklerini söyledi.

Muriqi: Varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız

Vedat Muriqi ise karşılaşmanın Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Tecrübemiz ve kalitemizle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Forvet olarak yalnızca gol atmayı değil, takıma her anlamda katkı sağlamayı hedeflediğini söyleyen Muriqi, Lyon savunmasını analiz ettiklerini ve kıran kırana bir mücadele beklediğini dile getirdi.

Sezon başındaki sakatlığı nedeniyle henüz tam ritmini bulamadığını belirten Muriqi, maç oynadıkça formunun daha da yükseleceğini söyledi.



Fenerbahçe'nin yoğun maç programına da değinen İsmail Kartal, takımın fiziksel ve mental olarak rövanşa hazırlandığını belirtti. Eksik oyuncuların yerine forma giyecek futbolculara güvendiğini söyleyen Kartal, “Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turu geçmek istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe, rövanşta Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için mücadele edecek.