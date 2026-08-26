İpek KALAY/ DEMİRCİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gençlik, Kültür, Turizm ve Tanıtım Günleri ile geleneksel Kurtuluş Festivali, asırlık yöresel kıyafetlerin ve geleneksel motiflerin renk kattığı coşkulu bir kortej yürüyüşüyle başladı.

Demirci Belediyesi tarafından organize edilen ve 5 gün sürecek festivalin ilk gününde Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişilik kalabalık, bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşün en dikkat çekici unsuru ise Ege kültürünün asırlık simgelerinden biri olan geleneksel '3 etek' kıyafetlerini giyen yöre kadınları oldu. Kırsal mahallelerden gelerek renkli kostümleriyle yürüyüşe katılan kadınlar, ilçe sokaklarında kültürel bir görsel şölen sundu. Yürüyüş öncesinde Demirci Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara binlerce Türk bayrağı dağıtılırken; geleneksel kıyafetli kadınlar, halk oyunları ekipleri, sporcular, çocuklar ve atlı birliklerin katıldığı kortej boyunca kahramanlık türküleri ve yöresel ezgiler yükseldi.

Atatürk Anıtı'ndan başlayarak Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'na kadar süren yürüyüşün ardından program konserle devam etti. Etkinlik alanında sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Ege Ordusu Bölge Bandosu, seslendirdiği kahramanlık türküleri ve marşlarla alandaki binlerce vatandaşa duygu dolu anlar yaşattı.

'KÜLTÜREL MİRASIMIZI KADINLARIMIZIN ZARAFETİYLE YAŞATIYORUZ'

Festivalin açılışında konuşan ve yöresel değerlerin korunmasına dikkat çeken Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, şu ifadeleri kullandı:

'Kurtuluş festivalimizi, asırlık dokumalarımız ve geleneksel 3 etek kıyafetleriyle yürüyüşümüze anlam katan kıymetli kadınlarımızın öncülüğünde, muhteşem bir kortejle başlattık. Köklü tarihimizi, yöresel kültürümüzü ve folklorik zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamına kadar her akşam farklı bir sanatçımızın sahne alacağı bu büyük coşkuya tüm halkımızı davet ediyorum' dedi. (DHA)