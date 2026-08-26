Fenerbahçe ile Fransız ekibi O. Lyon arasında bugün akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçı öncesi iki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Fransız ekibinin ev sahipliğinde maçın oynanacağı OL Stadyumu’nda organize edilen yemeğe Fenerbahçe'yi temsilen Genel Sekreter Mahmut Uslu ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat İman katıldı. O. Lyon CEO’su Michael Gerliger, O. Lyon Sportif Direktörü Matthieu Louis-Jean ile kulüp yetkililerinin de yer aldığı buluşmada UEFA Delegesi Scott Struthers de bulundu.

Akşam yemeğinin ardından kulüp yöneticileri maçın anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.