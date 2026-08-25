Ali AKSOYER/ İSTANBUL,(DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da bir yufkacının önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen Şerife Gezer (41)'i vuran Hakan Sayacı (51), sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hakan Sayacı, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i taksiyle takip etti. Gezer'in minibüsten inmesinin ardından taksiden inen Sayacı, 'Beni nasıl aldatırsın' diyerek tartışmaya başladı. Bunun üzerine Gezer, yakındaki yufkacıya sığındı. İş yerine giren Sayacı., burada 1 el ateş etti. Yaralanarak sokağa çıkan Şerife Gezer'i takip eden şüpheli, bir kez daha ateş etti. Sayacı. daha sonra iş yerine girerek silahı başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Şerife Gezer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine teslim olmayan Sayacı iş yerinde silahı başına dayayarak bir süre bekledi. Özel Harekat polislerinin de hazır bulunduğu olayda, ekiplerin ikna ettiği Hakan Sayacı silahını bırakarak teslim oldu ve gözaltına alındı. Şerife Gezer ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ EMNİYETE GETİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hakan Sayacı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. (DHA)