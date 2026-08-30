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Kaza, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirlendi.

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