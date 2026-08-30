Yiğithan HÜYÜK-Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)- TÜRK Hava Kurumu (THK) Bursa Şubesi tarafından Yunuseli Havaalanı'nda ilk kez düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Bursa Havacılık Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. THK Bursa Şube Başkanı Hatice Nur Gündoğdu, uçuş gösterileri, simülatör deneyimleri ve havacılık atölyelerinin yer aldığı şöleni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Bursa Havacılık Şöleni' tarihi Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirildi. Uçuş gösterileri, simülatör deneyimleri ve havacılık atölyelerinin yer aldığı şölene kent protokolü, havacılık tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılışında konuşan THK Bursa Şube Başkanı Hatice Nur Gündoğdu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 30 Ağustos'un aynı zamanda 'Zafer ve Tayyare Bayramı' adıyla kutlandığını hatırlattı.

'SABİHA GÖKÇEN VE EMRULLAH ALİ YILDIZ BU ŞEHRİN DEĞERLERİDİR'

Milli Mücadele'nin ardından kurulan genç Cumhuriyet'in, bağımsızlığın yalnızca karada kazanılan bir mücadele olmadığını, geleceğin gökyüzünde de şekilleneceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Gündoğdu, Bursa'nın Türk havacılık tarihindeki kritik rolüne dikkat çekerek, 'Bursa'mız Türk havacılık tarihine iki çok kıymetli isim kazandırmıştır. Bunlardan ilki dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir. Bir diğeri ise kendi yaptığı tek kişilik planörle 18 saat 35 dakika havada kalarak büyük bir rekora imza atan Bursalı havacımız Emrullah Ali Yıldız'dır. Emrullah Ali Yıldız, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş gibi Türk havacılığının gelişmesine öncülük eden sayılı isimlerden biri olmasına rağmen ne yazık ki günümüzde yeterince tanınmamaktadır. Bursa'nın yetiştirdiği bu değerli havacıları tanıtmak ve onların gökyüzüne uzanan mirasını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğundadır' dedi.

'ETKİNLİĞİ GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Havacılık mirasının izlerini bugün çocukların ve gençlerin gözlerindeki heyecanda yeniden gördüklerini ifade eden Gündoğdu, temel hedeflerinin Bursa'nın havacılık kültürünü yeniden canlandırmak ve şehri gökyüzüyle buluşturmak olduğunu kaydetti. Gündoğdu, 'Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz 30 Ağustos Bursa Havacılık Şöleni'nin önümüzdeki yıllarda da devam ederek şehrimizin geleneksel etkinliklerinden biri haline gelmesini temenni ediyoruz' diye konuştu.

Yunuseli Havaalanı'ndaki organizasyon gün boyu süren çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi. (DHA)