Gülseren KARAPINAR-Mehmet ALA/İSTANBUL,(DHA)- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Vatan Caddesi'nde kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde tören düzenleniyor. Saat 09.30'da başlayan törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vatandaşları selamladı. Tören, çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam ediyor. (DHA)