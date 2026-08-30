Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

Rusya Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Geminin kıyıya doğru ilerlediğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sürüklenmenin ardından Alacalı Sahili'ne ulaşan gemi kıyıda karaya oturdu. Geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi. (DHA)

Bakırköy'de güzellik merkezinde izinsiz görüntü soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı

Nurcan KIRCALİ- Mert ORDU/ İSTANBUL,(DHA)- RUSYA Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.