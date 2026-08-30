ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüyle ülkesinin stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela ile varılan petrol anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Venezuela petrolü ile yapacağı şeylerden birinin, eski Başkan Joe Biden tarafından neredeyse tamamının boşaltıldığını söylediği stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurmak olduğunu belirtti. Sürecin çok yakında başlayacağını aktaran Trump, 'Bu Venezuela'dan ABD halkına bir hediye' ifadesini kullandı.