Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA)- KARTAL'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, ciplerden oluşan araç konvoyu ile kutlandı. Kartal'dan başlayarak Kadıköy'de son bulan konvoya 70 cip katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılında 70 adet cip Kartal'da bir alışveriş merkezinin otoparkında bir araya geldi. Bando ekibinin performansıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çeşitli marka ve modellerden oluşan cipler, Türk bayraklarıyla süslenerek konvoya hazır hale getirildi. Araçlar daha sonra konvoy halinde sahil yolundan Kadıköy İskelesi'ne hareket etti.

'30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI COŞKUYLA KUTLUYORUZ'

Organizasyondan sorumlu Aydemir Tozar, 'Her sene olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Buradan başlayarak sahil yolu ve Kadıköy İskelesi'nde sonlandırıyoruz. 60 -70 off road aracıyla her sene olduğu gibi zaferimizi kutluyoruz. Harika geçiyor' dedi.

'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Ailesiyle Zafer Bayramı'nı kutlamaya gelen 10 yaşındaki Maysan Mert ise, 'Bugün çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Amcamın sayesinde buraya geldim. Bando takımı da çok güzeldi. Araçlara binip gideceğiz' diye konuştu.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ'

Araçlarıyla kutlamalara katılan Rahman Taşkesen, 'Bizde ailecek kutlamalara geldik. Bu coşkulu günde hem şehitlerimizi yad etmek hem de aracımızla konvoya eşlik etmek istedik. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onlar sayesinde bu vatan ayakta duruyor. Bizlerde bu vatanın bir ferdi olarak küçük kızımıza anı kalması için aracımızla eşlik edeceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)