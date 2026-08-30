Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Çankaya Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Çayyolu Atapark'ta ve Kızılay Zafer Anıtı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Çankaya Belediyesi önünde Çankaya Gençlik Bandosu ile Çankaya Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu başkentlilerle buluştu. Bando, seslendirdiği marşlarla Zafer Bayramı coşkusunu yaşatırken, Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu da gösterilerini sergiledi. Etkinliği çevrede bulunan vatandaşlar da ilgiyle takip etti. Çankaya Gençlik Bandosu ardından Bahçelievler 7'nci Cadde'de, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ile korteje katılan vatandaşlar marşlar söyleyerek Zafer Bayramı'nı kutladı. Çankaya Gençlik Bandosu ayrıca Zafer Park'ta ve Kuğulu Park'ta vatandaşlarla bir araya gelerek marşlar çalarak ilçede 30 Ağustos coşkusunu yaşattı. (DHA)