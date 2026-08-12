Emre KURT/İSTANBUL,(DHA)- ZEYTİNBURNU'nda müşteri gibi girdiği restoranda silahla 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mehmet A.(26)'nın çeşitli suçlardan 55 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A. bir süre vakit geçirdikten sonra belinden çıkardığı silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

55 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Mehmet A'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalarken, yapılan aramada şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 55 suç kaydı olduğu belirlendi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, şüpheli Mehmet A.'nın silahlı saldırısı ve daha sonra kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüde, şüphelinin silahla ateş etmesinin ardından restoranda kucağında bebeği olan bir kadın ile diğer müşterilerin panikle kaçtığı görüldü. (DHA)