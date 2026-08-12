Emre KURT-Berkay GÜNEŞ/İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bitişikteki apartmanın bazı dairelerinin duvarları yıkıldı. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında kısmi çökme yaşandı. Çökme sonucu beton bloklar bitişikte bulunan apartmanın üzerine devrildi. Bitişikteki apartmandaki bazı dairelerin duvarları zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve belediye ekipleri geldi. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, zarar gören apartmanla ilgili henüz kesin bir karar alınmadığı öğrenildi. Öte yandan binanın çöktüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'2 DAKİKA ARAYLA ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Çökme sırasında 9 yaşındaki oğluyla evde oturan Feride Önal, 'Bu binada oturuyorum. 3 haftadır bu inşaatı çekiyoruz. Yıkımın riskli olduğunu söylediler. Eve girmememizi söylediler. Bugün için '15.30'a kadar eve girmeyin' dediler. Yıkımın normalde bitmesi gerekirken bina 17.30'da üzerimize yıkıldı. O sırada evde oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti. 'Dur' dememe rağmen durmadılar. Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık. Evimin içi tamamen hasar görmüş durumda' dedi. (DHA)