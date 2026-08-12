Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın 5'inci kat penceresinden düşen Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin (2), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin oturduğu 5'inci katta Muhammed Hüseyin, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen çocuğu gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hüseyin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi duyan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)