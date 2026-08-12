Ece ÇAM- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Tenis Federasyonu (TTF) tarafından QNB Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'nde 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 'Kadınlar' kategorisinde Büşra Gökgöz ve İrem Türemişoğlu, 'Erkekler' kategorisinde ise Fatih Sarı ve Efekan Bülbül Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve QNB Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk Padel Türkiye Şampiyonası'nda kazanan sporcular belli oldu. Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 21 erkek ve 10 kadın takımı olmak üzere toplam 62 sporcu mücadele etti.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, Padel Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

'PADEL SOSYAL, HIZLI VE DİNAMİK BİR SPOR'

Padel şampiyonası finaline ilişkin konuşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, 'Padel dünyada çok hızlı büyüyor. Türkiye'de de başladığı gibi hızlı büyümeye devam edecek gibi görünüyor. Padel hem sosyal bir spor olmasıyla hem daha hızlı, dinamik bir spor olmasıyla ön plana çıkıyor. Açıkçası Türkiye'de yeni daha filizlenen ve önünün de çok açık olduğunu düşündüğümüz bir ana dala sponsor olmak, destek olmak bizim açımızdan tabii ki çok önemli. Geleceğine de inanıyoruz. Tabii sadece bu sporda, ülkede de gelişmesini sağlamak için sadece sporculara veya turnuvalara değil; aynı zamanda hakemlere, antrenörlere, onların eğitimlerine, onların gelişimine de katkı sağlamak bizim açımızdan çok önemli bir sponsorluk olacak' dedi.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Tan, 'Biz açıkçası sporun zaten birleştirici gücüne çok inanan bir kurumuz. QNB Türkiye olarak buna çok inanıyoruz. Bu konuda yapabileceğimiz, geliştirebileceğimiz, destek olacağımız ne varsa yapıyoruz. Ama padel dediğiniz gibi hızla gelişiyor. Bu sene, 2026 evet, Türkiye'de bir padel yılı başlangıcıyla beraber olacak. Açıkçası çevremde birçok arkadaşım, sosyal ortamlarda herkes padel konuşuyor. Biz de önemli, gelişen ve böyle popüler bir sporun parçası olmaktan gururlanıyoruz. Aynı zamanda bir takım sporu. Takım sporlarının iletişimi, oradaki gelişimi de çok önemli olduğunu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

'HER YAŞTAN İNSANIN İÇİNDE OLDUĞU GENİŞ VE KAPSAYICI BİR SPOR DALI'

Padel'in sadece gençler için olmadığını belirten Tan, 'Padel aslında sadece gençlerin değil, her yaştan insanın; hem kadının hem erkeğin içinde olduğu, dolayısıyla çok geniş kapsayıcı bir spor. Dolayısıyla biz de tabii müşterilerimizin ve bizimle beraber iş yapan paydaşlarımızın bundan faydalanmasını istiyoruz. O yüzden QNB Padel ana sponsorluğu ve QNB Padel şu anda düzenlenen turnuvası, Türkiye Şampiyonası'nın da içindeyiz ve bundan sonra da olacağız. Dolayısıyla her çeşit müşterimizin, iş ortağımızın içinde olduğu, onlarla iletişim içinde olacağımız, onlara da bize de değer katacak önemli bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. İnşallah gelecek yıllarda Türkiye'deki padel gelişecek, dünyada da önemli yerlerde olacağız. Bizim de burada bir katkımız olursa çok mutlu olacağız' diye konuştu.

'PADEL BRANŞI DÜNYADA GİDEREK GELİŞİYOR VE İVME KAZANIYOR'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise '10-12 Ağustos tarihlerinde İstada'da gerçekleşen bu şampiyonada biz 5 ilimizden padelcimizi, padel sporcularımızı ağırladık, müsabık oldular. İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Samsun'dan gelen sporcularımız 3 günde müsabık oldular ve yarış gerçekleşti. Toplam 31 takım yarıştı. Bunlardan 21'i erkek takımlar, 10 tanesi de kadın takımlar. Toplam 62 sporcumuz müsabık oldu bu şampiyonada. Tabii padel branşına baktığımızda dünyada giderek geliştiğini ve ivme kazandığını görüyoruz. Baktığımızda 35 milyona yakın insan padel oynuyor dünyada ve Dünya Padel Federasyonu FIP'in geçen sene yayınladığı bir rapora göre de geçen yıl padel oynamaya başlayan sporcu sayısı yüzde 45 oranında artmış. Çok popüler, giderek yayılıyor. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim görevimiz de padeli yaygınlaştırmak, padel için gerekli altyapıyı hazırlamak ve sevilen bir spor olmasını sağlamak, daha çok müsabık sporcuyu bu alana katmak' dedi.

'2026 YILI PADELİN ŞAHA KALKTIĞI BİR YIL OLDU'

Süreçlerinin 2025 yılında başladığını söyleyen Müderrisgil, 'Aslında federasyonumuza padel branşı bağlandıktan sonra kurumsal yapılanmamızı tamamladık. İdari ve hukuki yapımızı, yapılanmamızı tamamladıktan sonra yıl sonunda Dünya Padel Federasyonu'na üye olduk, FIP'e üye olduk. Ondan sonra daha da ivme kazandı. 2026 yılı bizim daha operasyona geçtiğimiz, adeta padelin şaha kalktığı bir yıl oldu. Antrenör ve hakem eğitimlerimizi tamamladık. Sporcularımıza ulaştık, ilk milli takım belirleme turnuvamızı yaptık, milli takımımızı oluşturduk' ifadelerini kullandı.

'PADELİ ULUSLARARASI SEVİYEDE REKABETÇİ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Müderrisgil, 'Bu süreçler paralelinde, bir taraftan da QNB Türkiye ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasıyla uzun vadeli bir iş birliğine de adım atmış olduk. Türkiye'de padeli geliştirmek, yaygınlaştırmak ve uluslararası seviyede rekabet edebilir bir duruma getirebilmek için iş birliği yaptık. Bundan dolayı da tabii ki çok mutluyuz. Uzun vadeli bir iş birliği, bir sponsorluk anlaşması ötesinde aslında bu alandaki stratejileri birlikte ortaya koyduğumuz ve yürüteceğimiz, opere edeceğimiz uzun bir iş birliğinden söz ediyoruz. 10-12 Ağustos tarihlerinde de Türkiye Padel Şampiyonası'nı, QNB Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası için de Akdeniz Oyunları bekliyor bizi. Milli takımımız Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil ediyor olacak. Hemen ardından Dünya elemelerine katılacağız. Daha önceki aylarda ilk uluslararası FIP Promos kategoride uluslararası turnuvamızı da gerçekleştirdik. İki tane daha FIP Promos turnuvamız var. Yılı 3 tane uluslararası turnuvayla da kapatıyor olacağız' diye konuştu.

PADELİN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİNE UZUN VADELİ DESTEK

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre Türkiye'de ilk kez düzenlenen Padel Türkiye Şampiyonası, QNB Türkiye ile TTF'nin padelin kurumsal altyapısını güçlendirmek, branşı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sürdürülebilir, rekabetçi bir yapı oluşturmak amacıyla yürüttüğü iş birliğinin önemli organizasyonlarından biri oldu. QNB Türkiye'nin Padel Ana Sponsorluğu; lig ve şampiyona organizasyonlarının yanı sıra eğitim programları, uluslararası turnuvalar ile antrenör ve hakem gelişimini de kapsayan uzun vadeli bir gelişim modeli üzerine kuruluyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk Padel Türkiye Şampiyonası ile sporculara ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri yeni bir platform sunulurken, padelin Türkiye'deki gelişimine katkı sağlanması ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.