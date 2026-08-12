İSTANBUL, (DHA)- MİGROS 2026 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Migros'un konsolide satışları yılın ilk altı ayında yüzde 4,5 artarak reel 241,3 milyar TL'ye ulaştı. Yılın ilk yarısında toplam 6,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdiği belirtilen şirketin 5,8 milyar TL serbest nakit akışı yarattığı ve net nakit pozisyonunun 31,8 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Migros yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamada şirketin toplam FMCG pazar payının yüzde 9,7, modern FMCG pazar payının ise yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi. Online kanalların toplam satışlar içindeki payının yüzde 23,1'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında, 'Migros, yılın ilk altı ayında farklı formatlarda 115 yeni mağaza açarak, toplam mağaza sayısını 3.830'a ulaştırdı. Yeni mağaza açılışları ve mağaza yenilemelerinin yanı sıra, yatırım harcamalarının önemli bir bölümü mağaza içi verimliliği artırmaya yönelik projelere ayrıldı. Migros, yılın ilk yarısında toplam 6,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdi' denildi.

Migros'un, yılın ikinci yarısına girerken, ekosisteminin artan katkısıyla desteklenen karlı büyüme odağını koruduğunu söyleyen Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort şöyle konuştu:

'Mevcut enflasyonist koşullarda müşterilerimizi, yoğun promosyon ve indirim kampanyaları ile tedarikçilerimizi de yanımıza alarak destekledik. Kampanyalarımızın 2. çeyrek karlılığımız üzerindeki negatif etkisine karşın, ilk yarı yılı 1.078 milyon TL net kar ile bitirdik. Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kişisel bakım, toptan satış ve yemek teslimatı gibi büyüme yatırımlarında bulunduğumuz ve gelişmekte olan tamamlayıcı yeni iş kolları hariç tutulduğunda, ana iş kolumuzdaki kârlılığımızı disiplinli maliyet yönetimimiz ve teknoloji destekli verimlilik artışlarımızla sürdürdük. Dağıtım merkezi çalışanlarımızın kadroya geçişi, enflasyon üzerinde bir artışla sonuçlanan toplu iş anlaşmasına rağmen ana iş kolumuzun karlılığını sürdürüyor olması, bu teknoloji destekli verimlilik yatırımlarımızın önemini gösterdi. Temmuz ayında sezonluk mağazalarımızda gözlemlediğimiz müşteri trafiğindeki iyileşme, yıl sonu beklentilerimize ulaşacağımıza yönelik güvenimizi güçlendirdi. Yılın ikinci yarısında da bu ivmeyi koruyarak hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanmayı sürdüreceğiz.'