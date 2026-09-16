Emre KURT-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU'nda özel hastanenin otoparkında park etmek isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tel çitleri aşarak 3 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Topkapı Caddesi'nde bulunan özel hastanenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen 34 TG 4212 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Akcan (62), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tel çitleri aşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıdaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş araziye düz şekilde düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Sürücü Hakan Akcan, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)